Pamukkale Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Pekcan, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Prof. Dr. Pekcan'ın ölümünü duyuran Türk Tabipleri Birliği (TTB)'den yapılan açıklamada, "Covid-19 nedeniyle yitirdiğimiz sağlık çalışanlarına 9 ay sonra bir yenisinin eklenmesi, pandeminin ve etkilerinin bitmediğinin göstergesidir" denildi.
TTB'ye göre, pandeminin başladığı 2020 yılından bu yana vefat eden toplam sağlık çalışanı 557’ye yükseldi.
— Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) December 2, 2022
Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
- Az su içildiğinde vücutta neler oluyor?
- Kabızlığa reçetesiz çözüm! Hemoroide, hazımsızlığa birebir: Kilo vermek için en büyük destekçi!
- Ağrı kesicilere veda edin! Bu besin ilaç görevi görüyor: Kanseri önlüyor, iltihapları yok ediyor!
- Birçok insan adını bile duymadı: O ise vücuttaki bütün pis kanı temizliyor, karaciğeri yeniliyor!
- İşte bağırsakları çalıştıran mucize besinler
YORUMLAR