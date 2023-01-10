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İHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, okullarda artan solunum yolu virüslerine bağlı enfeksiyonlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mevsim itibariyle okullarda yaygın olarak solunum yolu virüslerine bağlı enfeksiyonlar yaşandığını dile getiren Özlü, “Şu anda Türkiye'de mevsim itibariyle solunum yolu virüslerine bağlı enfeksiyonlar çok yaygın olarak görülüyor. Özellikle okullarda kreşler anaokulları, ilkokullar başta olmak üzere. Okullar da öğrenciler arasında birbirine kolayca bulaşıyor. Tabii öğrencilerle de kalmıyor. Bu daha sonra anne babalara ve oradan okuldan da topluma yayılıyor. Öylesine çok sayıda virüs dolaşımda ki biri bitmeden biri başlıyor. Yani okula giden çocuğu olan ailelerin başından hastalık hiç eksik olmuyor. Yani sürekli çocuklar hasta, oradan anne babalara ve büyüklere geçiyor, onlar hastalanıyor. Son 2 yıldır pandemi nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı bu tür hastalıklara yakalanmadık. Bu da bizim bağışıklık sistemimizi biraz zayıflattı. Bu virüslere karşı eskisi kadar dirençli değiliz. Yani bu son 2 yılın bedelini biraz ödüyor gibi göründüğü kadarıyla dikkatli olmak lazım” şeklinde konuştu.

"UZAYAN ÖKSÜRÜKLER İÇİN UZMAN HEKİME BAŞVURMAK LAZIM"

Enfeksiyon sonrası uzayan öksürükler olabileceğine dikkat çeken Özlü, “Risk gruplarını iyi korumak lazım. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar gibi. Onun dışında bazen enfeksiyon sonrası uzayan öksürükler olabilir. Bu tabii biraz da kişinin kendi duyarlılığına bağlı biz post enfeksiyon öksürük diyoruz. Grip geçiyor, ateşi düşüyor genel durum iyileşiyor ama öksürük devam edebiliyor. Bu inatçı öksürük şeklinde gündüz gün boyu öksürtüyor. Gecede bazen öksürükten hastanın uyuyamadığı oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Öksürüklerin tedavisi biraz zordur. Normal öksürük ilaçlarıyla geçmez. Tedaviye dirençlidir. Bunların altında astım olabilir, bronş aşırı duyarlılığı olabilir, alerjik rinit olabilir. Kronik farenjit sinüzit olabilir. Bazen KOAH gibi akciğer sertleşmesi gibi hastalıklarda olabilir. Onun için uzayan öksürüklerin araştırılması lazım. Bir uzman hekime başvurmak lazım” dedi.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.