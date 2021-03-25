'Turizm kentleri için özel korona önlemleri alınmalı' 0:00 / 0:00

DHA

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs önlemleri kapsamında Ocak ayına kadar önlemlerin ciddi şekilde sonuç verdiğini anlattı. Mart ayından itibaren üniversitede tedavisi yapılan koronavirüs vaka sayısında yüzde 30'un üzerinde artış görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Yalçın, yoğun bakımlarda yoğunluk oranının da giderek arttığını açıkladı. Vaka artışında başta İngiltere mutasyonu olduğunu belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Güney Afrika ve nadir olarak da Brezilya mutant virüsünün etkili olduğunu söyledi.



RİSK HARİTASINDA KIRMIZI RENKTEKİ ŞEHİRLER ARTTI

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Ülkemizde yeni bir mutasyon var mı, bunun için şu an bir şey söylemek zor. Belki ilgili alınan örneklerle yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda bu konuda da bir veri ortaya çıkabilecektir. Risk haritasında kırmızı renkte şehirler arttı. Özellikle önlemlere riayet edilmemesinin ciddi yeri olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki maske kuralı diğer kurallara göre nispeten iyi ama sosyal mesafe ve hijyen kurallarının üzerinde durulmuyor. Toplu bir araya gelme olayları devam ediyor. Eğlencelerin, ziyaretlerin devam ettiğini görüyoruz. Bunlar arttığı sürece vakaların azalması güçleşiyor. Bu önemleri ciddi bir şekilde sürdürmenin katkısı olacağını düşünüyorum" dedi.

YATAN VE YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI ARTTI

Koronavirüs önlemlerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yalçın, ekstra önlemlerin gündeme gelmesi gerektiğini aktardı. Beklentinin dışında ciddi vaka artışıyla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Hastaneye yatan genel olarak arttı. Yoğun bakıma giden hasta sayısı daha da arttı. Bunda mutant virüsün olduğu kadar önlemlere dikkat edilmemesinin etkisi var. Belki de vatandaş rehavete kapıldı. Çok basit önlemleri yerine getirmiyoruz. En kısa sürede unutup bir araya geliyoruz. Bu tür davranışlar bize olumsuz vaka artışı olarak geri dönüyor" diye konuştu.

TURİZM KENTLERİNE ÖZEL TEDBİRLER

Yaz sezonunun yaklaşmasının ardından turizm kentlerine özel tedbirler gelmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Antalya turizmin başkenti. Antalya için özel önlemlere ihtiyaç var. Belki turizmde çalışan personelin öncelikli aşılanması olabilir ya da daha özel birtakım hususların ciddi bir yeri olacağını düşünüyorum. Sadece Antalya için değil, Muğla, İzmir gibi turizm kentleri için daha dikkatli gitmek gerekiyor. Karşı tarafa bir güvence vermek açısından buradaki kişilerin hastalıkla ilgili bir şekilde sıkıntıların bertaraf edilmesi, PCR örneklerinin alınması ya da bağışıklıklarının daha hızlı bir şekilde sağlanması çok daha önemli" dedi.

KURALLARA RİAYET EDİN

Önlemlere hiç ara vermeden riayet edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yalçın, "Maskeyi düzenli kullanmak, toplu yaşanan yerlerden uzak durmak gerekiyor. Biriyle buluşacaksanız açık hava alanlarında görüşmelerinizi sürdürmekte yarar var. Aşılama hızlı bir şekilde devam ediyor, belki aşılamanın artırılmasının ciddi bir katkısı olacaktır" diye konuştu.