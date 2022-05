Prof. Dr. Yiyit: 10 güne kadar kalan kısıtlamalar kalkacak 0:00 / 0:00

İHA

Prof. Dr. Yiyit, memleketi Karabük’te, polis evinde düzenlenen protokol bayramlaşmasına katıldı. Bayramlaşma sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Covid-19 döneminde böyle bir salgının en ideal optimum nasıl yönetileceğini dünyaya gösteren bir ülke olduklarını ve bunun da şuanda meyvelerini yemeye başladıklarını söyledi.

"BİR HAFTA 10 GÜN İÇİN EN SON KALAN KISITLAMALARIN KALKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Virüsün geldiği noktada son varyant olan Omicron’un hızlı yayıldı ama eski varyantlar gibi ciddi hastalık yapmadığı gerçeği ortaya çıktığı andan itibaren her şeyin yeniden güncellendiğini kaydeden Prof. Dr. Yiyit, “ Rakamlarımız olabildiğince hızla aşağıya doğru iniyor ve bu bizim için iyi bir kazanım oldu. Vakalarımızın hastaneye yansımalarının çok hızlı inmesi bizi cesarete etti. Şimdi mevcut haliyle yapılan toplantılar Omicron’un sağlık sistemi için bir yük olmadığı ve rakamların aşağıya iniş trendinin ineceğini gördük. Son bilim kurulu toplantımız Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Kulliyede yapıldı ve bir daha gerekmedikçe toplantı yapmam kararına varıldı. Bütün o kısıtlamaları ve Covid-19’un bize getirdiği sıkıntılardan hepsinden kurtulmaya karar verdik. Sadece toplu taşıma ve özellikle sağlık tesislerinde maske kullanımının bir süre devam etmesi ve bununda günlük rakamın binin altına düştüğü anda bununda kaldırılması söz konusu. Yakın bir zamanda muhtemelen bir hafta 10 gün için en son kalan kısıtlamaların kalkacağına düşünüyorum. Mevcut haliyle aslında virüs çok hızla yayılsa bile genel yaklaşım bir üst solunum yolu enfeksiyonuna döndü, yani akciğer tutumu çok fazla gözlemlemediğimiz için bu bize çok rahat hareket etmeye itti. Normal bir gripten nasıl bir tedbir alıyorsak bundan da böyle yürümeye karar verdik. Gribin yoğun olduğu dönemde bireysel korunma tedbirlerinin ön plana çıktığı bir yol haritası seçiyoruz. Hasta olan kişi kendini koruyor. 65 yaş üstü riskli olan hastalar daha çok dikkat ediyor ve aşılarını oluyorlar. Bu dakikadan sonra hasta olan hastalık riski yüksek olanların tedbirlerini alacağı bir dönem. Toplumsal anlamda biz her hangi bir kısıtlama ve yasaklama gibi bir niyetimiz yok. Bu virüs bu haliyle devam ederse artık geçmiş olsun deme zamanı. Yaşadığımız 2 yıllık sıkıntı ve stresi mazide bir tarihi yaşanmış 2 yıllık olay olarak kalma ve bırakılma zamanı. Bu bayram, aslında bu kadar aradan sonra bayram gibi yaşayabileceğimiz, maske ve mesafenin aramızdan çıktığı, gönül rahatlığı ile ellerimizin tokalaştığı ve sarılmanın mümkün olduğu, büyüklerimizin ellerinin öpülebildiği bayram kutlama hakkını bize tekrar geri verdi. İnşallah bundan sonrada çok ciddi bir sıkıntı göreceğimizi düşünmüyoruz. Bu şekilde rahat düşünmemizi gösterecek şekilde gidiyor rakamlar. Sonbahar geldiğinde durma tekrar duruma bakacağız. Şuan için bir endişemiz ve kötü beklentimiz yok” dedi.

"ŞUAN ÜLKEMİZE KARŞI SAĞLIK TURİZMİ PATLAMASI VAR"

Covid-19 döneminde böyle bir salgının en ideal optimum nasıl yönetileceğini dünyaya gösteren bir ülke olduklarının da altını çizen Prof. Dr. Yiyit, "Covid-19 sürecinde salgın ülkemize girmeden bilim kurulları oluşturuldu, rehberler ve tedbirler oluşturuldu. İlaçlarımızı hazır tutarak hastanelerimizi büyüttük. Dünyada aşı üretebilen 9 ülkeden biri olmayı başardık. Sağlık anlamında yapılabilecek her şeyi yaparak hızlı bir şekilde reaksiyon alabilen bir ülke olduğumuzu gördük. Covid-19 döneminde böyle bir salgının en ideal optimum nasıl yönetileceğini dünyaya gösteren bir ülke olduk. Bunun da şuanda meyvelerini yiyoruz. Şuan ülkemize karşı sağlık turizmi patlaması var. Dünyanın her yerinden hastalar akın akın ülkemize geliyor. Buda pandemi döneminde sağlık sistemimizin çok ciddi bir sınav verdiğini ve bunu da tam puanla geçtiğinin göstergesi. Bizim hekimlerimiz, hemşirelerimiz dünyanın bütün ülkelerinden talep görüyor. Normal şartlarında bir çok ülke başka ülkede yetişmiş sağlık personelini kendi ülkesine almak istemiz. Türkiye’deki bütün doktor ve hemşireler inanılmaz bir rağbet görüyor dünyanın her yerinde. Covid-19 sürecinde bu işin en idealini göstermenin de sonuçları aslında. Eskiden insanlar ileri düzey tedavi için yurt dışında sevk olma yarışına girerdi, şuan yurt dışından insanlar Türkiye’ye nakil olma yarışına girdi. Uçak ambulanslarla vatandaşlarımızın başka ülkelerden kendi ülkesine gelmek için nakil sırası oluştu. Bunlarda aslında bu süreçte gösterdiğimiz başarının sonuçları” diye konuştu.

"YAKIN BİR TEHLİKE ÜLKEMİZ İÇİN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Prof. Dr. Yiyit, yeni bir varyant veya yeni bir virüs ülkeye girme riskinin gözükmediğini de sözlerine ekleyerek şunları söyledi: "Eğer böyle bir şey söz konusu olursa da ne kadar hazırlıklı olduğumuzu hep birlikte gördük. Sağlık altyapımız çok güçlü ve güçlenerek devam ediyor. Yeni hastaneler hala açılmaya devam ediyor ve yeni sağlık profesyonelleri sağlık ordusuna katılmaya devam ediyor. Artık biz aşı üretmeyi başarmış bir ülkeyiz. Bir sonraki süreçte asla böyle bir hazırlık sürecimiz olmayacak, çünkü artık biz bu aşamayı geçtik. Filyasyon gibi aşılama sistemleri gibi zaten hazır ve oturmuş halk sağlığı uygulamalarımız var. Yeni bir tehlike olursa o tehlikeye en hazırlıklı ülkenin yine bizim olacağımızı net söyleyebilir. Şuan için endişeye mahal bir durum yok. Artık kavuşma, kucaklaşma ve maskesiz mesafesiz ellerimizin sımsıkı birleşme zamanı. Bununda değerini ve kıymetini bilip, sağlık anlamında öncelikle herkes kendinin doktoru ve hemşiresi olmak durumunda. Hastalıklara karşı kendimizi korumalıyız. Görünür yakın bir tehlike ülkemiz için söz konusu değil."