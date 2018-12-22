Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM) havuzunda boşalan iki hakim üyelik için yapılan oylamada Türkiye’nin adayı Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Aksar seçildi. Aksar’dan önce bu görevi FETÖ’nün gizli haberleşme ağı Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen ve 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Aydın Sefa Akay yürütüyordu.

ESKİ HAKİM BYLOCK’TAN MAHKUM EDİLMİŞTİ

Fevzi Çakır'ın haberine göre, UCMRM’nin üyesi olan Aydın Sefa Akay, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Bylock kullandığının ortaya çıkması nedeniyle tutuklandı. Akay’ın tutuklanması BM ile Türkiye arasında gerginliğe de neden oldu. Akay daha sonra “terör örgütü üyeliği”nden 7,5 yıla mahkum edildikten sonra adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

TÜRKİYE’NİN BASKISI SONUÇ VERDİ

UCMRM havuzunda bulunan 25 hakimden 23’ünün görev süresi 1 Temmuz 2018’den itibaren BM Genel Sekreteri tarafından 2 yıl süreyle uzatıldı. Türkiye’nin yoğun çabaları sonucunda Akay’ın görev süresinin uzatılmamasına karar verilmişti. Bir üye hakim ise istifa etti.

101 ÜYE DEVLETİN OYU İLE SEÇİLDİ

UCMRM havuzunda Akay’ın ve bir diğer üyenin istifası ile boşalan iki üyelik için seçime gidildi. 21 Aralık 2018 Cuma günü, Birleşmiş Milletler’in (BM) New York’ta bulunan merkezinde yapılan seçimlerde Prof. Dr. Yusuf Aksar 101 üye devletin oyunu alarak, seçimin galibi oldu. Aksar’ı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tebrik etti.

2 YIL GÖREV YAPACAK

Aksar iki yıl süre ile UCMRM hakimi olarak görev yapacak. Bu süre, BM Genel Sekreteri tarafından BM Genel Kurul Başkanı ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı ile müzakere etmek suretiyle her defasında 2 yıl süre ile uzatılabilecek.

SOYKIRIM YARGILAMALARINI YAPIYOR

UCMRM, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Eski Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1966 (2010) sayılı ve 22 Aralık 2010 tarihli kararı ile kuruldu. Biri Tanzanya/Arusha diğeri ise Hollanda/Lahey’de olmak üzere iki şubesi bulunuyor. UCMRM’nin başkanlığını 1 Mart 2012 tarihinden itibaren ABD’li hakim Theodor Meron yürütüyor. UCMRM Ruanda ve Yugoslavya’da gerçekleştirilen savaş ve soykırım suçlarının yargılamalarını yapıyor. Bu kapsamda Radovan Karadzic ve Ratko Miladic gibi “Bosna kasabı” olarak bilinen eski Sırp yöneticiler de “soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş kanunlarını ihlal”den burada yargılanıyor.

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