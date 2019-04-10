Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"GERÇEĞİN HİKAYELERE ÜSTÜN GELMESİNİ SAĞLAMALIYIZ"

Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:



“İtalya Parlamentosu’nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz. Bu kısır, düşmanca ve müessif bir yaklaşımdır. Birbirimizin anılarına saldırmak yerine hep birlikte gerçeğin hikayelere üstün gelmesini sağlamalıyız”.





— AA Canlı (@AACanli) April 10, 2019

KALIN: TARİHİ GERÇEKLERİ YOK SAYAN BİR KARAR

Cumhurbsaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İtalyan Parlamentosu'nun aldığı karara sert tepki gösterdi.



Karar mesajında şu ifadeleri kullandı:

İbrahim Kalın: İtalyan Parlamentosu'nun sözde soykırım kararı tarihi gerçekleri yok sayan ve yeni husumet tohumları eken bir karardır.



