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Cumhurbaşkanlığı'ndan İtalyan Parlamentosu'na kınama!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İtalya’da hükümetin 1915 olaylarını “sözde Ermeni soykırımı” olarak tanıması talebiyle parlamentoya bir önerge sunulmasını kınadı...

Giriş: 10.04.2019 - 23:08 | Güncelleme:

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"GERÇEĞİN HİKAYELERE ÜSTÜN GELMESİNİ SAĞLAMALIYIZ"

Altun mesajında şu ifadeleri kullandı: 

“İtalya Parlamentosu’nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz.  Bu kısır, düşmanca ve müessif bir yaklaşımdır.  Birbirimizin anılarına saldırmak yerine hep birlikte gerçeğin hikayelere üstün gelmesini sağlamalıyız”.

KALIN: TARİHİ GERÇEKLERİ YOK SAYAN BİR KARAR

Cumhurbsaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İtalyan Parlamentosu'nun aldığı karara sert tepki gösterdi.

Karar mesajında şu ifadeleri kullandı: 

İbrahim Kalın: İtalyan Parlamentosu'nun sözde soykırım kararı tarihi gerçekleri yok sayan ve yeni husumet tohumları eken bir karardır. 

 

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