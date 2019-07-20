Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıldönümü münasebetiyle sosyal medya hesabı Twitter'dan bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettun Altın, şu ifadelere yer verdi:

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 20, 2019

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü kutlu olsun.

Milli davamız uğrana can veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum.

Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarının korunması, adada adil ve kalıcı çözüm sağlanması ve bölgede barışın hakim olması için uluslararası hukuk çerçevesinde tüm hak ve imkanlarını kullanmaya devam edecektir.