Prof. Özkan dünyanın ilk kadavradan rahim naklinin 10 yıllık süreci ve sonrasını anlattı

AA

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilen dünyanın ilk kadavra naklinden, annenin bebeğini kucağına almasına kadar geçen 10 yıllık süreci anlattı.

Doğuştan rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e öncesinde de uzun bir hazırlık süreci olan kadavradan rahim naklini 2011'de gerçekleştirdiklerini hatırlatan Özkan, bu sürecin ilk adımını başarıyla attıklarını bildirdi.

Özkan, hastanın sağlıklı şekilde doğum yapabilmesi için tedavi sürecinin başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu tedavi süreci, belli aşamaları bulunan, uzun ve sabır gerektiren bir süreçti. Bazen zorlandığımız anlar da oldu. Ancak gerek ekip olarak, gerekse hastamız Derya Sert hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadı. 10 yıl içerisinde bebeğin dünyaya gelmesi için daha önce denenmeyen bazı ameliyatları yaptık. Bu sürede tedavide hastayı da yormadan hep ders alarak ilerledik. Bu inancımız sayesinde mutlu sona eriştik. Emek olmadan büyük başarılar elde edilemez. Zorlu ama umutlu bir bekleyişin ardından güzel sonucu görmek her türlü zorluğa değdi."

- Yıllarca özlemini çektiği annelik duygusunu tattı

Sabırlı bekleyişin ardından Derya Sert'in, haziranda hamileliğinin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdiğini anımsatan Özkan, "Bebeğimizin şu an sağlığı yerinde. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından da Derya Sert yıllarca özlemini çektiği annelik duygusunu tatmış oldu. Bu bizim için de tarif edilemez bir mutluluk. Derya Sert'e de bize olan inancından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Birçok anneye umut olabilecek bazı bulguları saptadık"

Annelik sevinci yaşayan Derya Sert'in tıbba da büyük katkısının olduğuna işaret eden Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gebelik yaşamamış birçok anneye umut olabilecek bazı bulguları saptadık. Moleküler çalışmalarda güzel bulgular var. Türk tıbbı adına insanların takip edebileceği güzel bulgulara ulaştık. Bilimsel literatürde meslektaşlarımız takip edecek. Dünyanın ilk rahim naklinden sonra Akdeniz Üniversitesi tüm dünyanın ilgi odağı oldu. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Japonya'ya, Endonezya'ya kadar merkeze ziyaretler yapıldı. Ameliyatla ilgili ayrıntıları anlattık. Süreç içerisinde önemli çalışmalar oldu. En son yaptığımız transferin sonucu da mutlu bitti. Dünyada ilk defa yapılan nakle izin veren Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyorum. Her türlü alt yapıyı, teknik desteği bize özel izinle verdiler, bu süreci de yakından takip ettiler."