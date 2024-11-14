Profesör köpeklerin saldırısında yaralandı

Ankara'da Prof. Dr. Meliha Yılmaz, yürüyüşten dönerken sokak köpeklerinin saldırısıyla yaralandı. Prof. Dr. Yılmaz, hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edilirken, belediye ekipleri bölgede köpekleri toplamak için çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Meliha Yılmaz, yürüyüşten dönerken evinin yanındaki parkta 9 köpeğin saldırısına uğradı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ Köpeklerin ısırdığı ve yere düşürdüğü Yılmaz'ı, komşuları kurtardı. Yılmaz'a ilk müdahaleyi de komşuları yaptı. Yılmaz, adrese çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüzünde ve bacaklarında yaralar oluşan Prof. Dr. Yılmaz, hastanedeki tedavisinin ardından sabaha karşı taburcu edildi. REKLAM Çiğdem Mahallesi Muhtarı Özlem Ergon Cerit, olayın ardından hastane önünde açıklama yaptı. Cerit, çok üzücü bir olay yaşadıklarını söyleyerek, "Maalesef bir grup sokak hayvanı komşumuza saldırdı. Biz gittiğimizde çok kötüydü, kaldırımda kanlar içinde ambulans bekliyordu. Ambulansa bindirdik. Olayı gören çocukların travması ayrı. Orada sokakta yaşayan, komşumuzun çığlıklarına koşan, yardım eden bütün komşularımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

BELEDİYE KÖPEKLERİ TOPLADI Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi ekipleri olayın yaşandığı bölgede sokak köpeklerini toplamak için çalışma başlattı. Bölgedeki bazı köpekler ekipler tarafından toplanıp götürüldü. Bu sırada mahallede toplanan bazı hayvanseverler köpeklerin toplanmasına tepki gösterip, engel olmaya çalıştı. Mahalleli ise hayvanseverlere tepki gösterdi.

Mahalleliden Yavuz Oran, mahallede bir dernek tarafından daha önce 'Kısırlaştır, aşıla, yaşat' projesi başlatıldığını ve bu yüzden çevredeki hayvanların da getirilmesi sonucu köpek sayısının arttığını ileri sürdü. Oran, "Ben o zaman itiraz ettim, hayvanlar çoğalıyor diye. Şu anda burada hiç yoksa 2 bin 500 tane köpek var. Her gün bir vaka oluyor. Dün acilden bir kişi zor çıktı. Artık insanlar isyan eder hale geldi fakat bu hayvanseverler bu işin halen farkında değiller. Tamam hayvan sevelim ama insanlara zarar verdikten sonra bu işin bir anlamı kalmıyor" diye konuştu.