Profesöre cinsel istismar suçlamasında iddianame kabul edildi

Kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye, geçtimiz Nisan ayında cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle mahkemece tutuklanan, ardında savcı tarafından resen tahliye edilen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Hasan B. ile Ç.B.’yi doktora götürmesine yardım eden yardımcısı Serkan D. ile delilleri yok etmek için Ç.B.’nin cinsel organının temizlediği iddia edilen jinekolog Hüseyin Ş. hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DHA'nın haberine göre mahkemenin hazırladığı tensip tutanağına göre, Hasan B, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma’, ‘tehdit ve hakaret’, ‘suç delilerini yok etmek’; Serkan D, ‘basit cinsel saldırı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘tehdit’; Hüseyin Ş, ise ‘suç delillerini gizlemek’ suçlarından 11 Aralık 2019’da hakim karşısına çıkacak.