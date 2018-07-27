Profesör hakkında 9 yıla kadar hapis isteniyor

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada yer alan iddialara göre olay şöyle gelişti:

İstanbul'da bulunan bir üniversite hastanesinde görevli bir kadın doktor Eylül 2015'te hasta yakını tarafından darp edildi. Bu olayı protesto etmek için doktorların toplandığı sırada yine aynı hasta yakınları doktor F.V. ve Ş.B. ile tartışmaya başladı. Bu olay üzerine Prof. Dr. H.Ç. acil serviste görevli tüm doktorları toplantıya çağırdı.



"HASTANEYİ BAŞINA YIKARIM"

Fakültede yapılan toplantı sırasında Prof. Dr. H.Ç., aynı fakültede görevli uzmanlık öğrencisi doktor G.Y.'yi kastederek hakaret içeren sözler kullandı. Toplantı sırasında şüpheli H.Ç.'nin yine G.Y.'ye yönelik "Kes sesini, seni enkaz altında bırakırım. Hastaneyi başına yıkarım. Seni ezerim" şeklinde tehdit içerdiği öne sürülen sözler kullandığı iddia edildi.



"O EZİK KAFANIZA SOKUN"

Prof. Dr. H.Ç.'nin aynı toplantıda şikayetçi uzmanlık öğrencisi doktor Ş.B.'ye "Sen kim oluyorsun, sen kendini ne zannediyorsun? Sen kimsin de bu hastayı gönderiyorsun? Hadsiz, ben buranın hocasıyım. Burada her şeye ben karar veririm. Bunu o ezik kafanıza sokun" diyerek hakaret ettiği öne sürüldü.



"PAZARDA MAL DİYE SATARIM"

H.Ç.'nin şikayetçilerden A.B.S.'ye de "Sen altını temizlerken ben buraya hoca olmuştum. Sen adam mısın? Ben senin gibileri pazarda mal diye satarım" şeklinde sözler kullanarak hakaret ettiği ileri sürüldü.



‘DANIŞTAY DAVA AÇ' DEDİ

3 doktorun yaptığı şikayeti üzerine Üniversite Rektörlüğü Yetkili Kurulu 2017 yılının Kasım ayında şüpheli H.Ç. hakkında son soruşturmanın açılmaması yönünde karar verdi. Şikayetçiler karara itiraz etti. Danıştay 1. Dairesi, Ocak 2018'de son soruşturma açılmaması yönündeki kararın kaldırılmasına hükmetti. Danıştay'ın kararı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Prof. Dr. H.Ç. hakkında "Hakaret ve tehdit" suçlarından toplam 4 yıldan 9 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.





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