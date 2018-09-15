Progreso - CA River Plate maçı ne zaman?

Progreso ve CA River Plate, 16 Eylül 2018 Pazar günü Uruguay Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. Maç öncesi Progreso 11 puanla 6. sırada, CA River Plate 8 puanla 11. sırada bulunuyor. Progreso son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. CA River Plate, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'da 755 kodlu maçı oynayanlar; Progreso galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, CA River Plate galibiyet oranı 0.00.
Progreso önceki hafta CA River Plate mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.
CA River Plate, Progreso karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.
Progreso, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 1 gol yedi.
CA River Plate ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. CA River Plate, 7 gol atarken 7 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ