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Prometeon Türkiye, pandeminin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği 2020 yılında, lastik sektörünün de üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiğini bildirdi.

2020 yılında yüzde 35 büyüme kaydeden Prometeon Türkiye'nin, pazar payını ise 3 puandan fazla artırdığı açıklandı.

Lastik sektörü ile şirketin 2020 yılı sonuçlarının değerlendiren Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya Bölge CEO'su Antonio Dolgetta, "Pandeminin etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği bu yılda, biz hem yatırımlarımızı tamamladık hem de üretim kapasitemizi artırdık. 2017-2020 dönemi için açıkladığımız 115 milyon dolar yatırımımızı tamamladık. Bu yatırım sonucunda yıllık üretim kapasitemizi 1.4 milyon adet lastiğe çıkardık. 2020 yılını yüzde 35 gibi rekor bir büyüme ile kapadık. 2017'den bu yana her yıl büyümemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Önümüzdeki üç yılda 40 milyon dolarlık daha yatırım hedefliyoruz. Pandemi ve etkileri sona erdiğinde, Türkiye'deki büyümenin devam edeceğini tahmin ediyoruz" dedi

'PAZARDAKİ 4 LASTİKTEN BİRİNİ ÜRETTİK'

Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya Bölge CCO'su Gökçe Şenocak ise, "Pandemi süresince, uluslararası ticaretin aksadığı, ülkelerin karantina uyguladığı dönemlerde dahi gördük ki, hayati değere sahip temel gıda ve ihtiyaç mallarının taşınması kritik bir önem taşıyor, lojistik aktiviteler her zaman yoğunluğunu koruyor. 2020'de pandemi etkisiyle arz-talep dengesinin oldukça değişken olduğu bir yıl yaşadık. Ancak pazar, çok hızlı bir toparlanma ve bunun da ötesinde büyüme trendine girdi ve bir önceki seneye göre yüzde 19 büyümenin yaşandığı bir yıl oldu. Prometeon Türkiye olarak 5 yılda 500 bin lastik hedefimize ulaşarak, 2020'de 500 bin adedin üzerinde lastik satışı gerçekleştirdik. Şu anda pazardaki her 4 lastikten biri, Prometeon tarafından üretilen lastiklerden oluşuyor. 2021'de pazara Prometeon teknolojisi ile ürettiğimiz yeni ürünler sunmaya; lisanslı Pirelli, Formula ve Pharos markalarımızın yanı sıra Anteo, Tegrys ve Eracle markalarımızla büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz" diye konuştu.