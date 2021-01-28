Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobil
ABONE OL

Prometeon 2020'yi yüzde 35 büyüme ile kapattı

Endüstriyel lastik odaklı faaliyetler yürüten Prometeon, pandeminin etkileri ile zorlu geçen 2020 yılını Türkiye'de yüzde 35 oranında rekor bir büyüme ile tamamlayarak, pazar payını 3 puanın üzerinde artırdığını açıkladı. 2017-2020 arasında Türkiye fabrikasının kapasitesini artırmak için 115 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya Bölge CEO'su Antonio Dolgetta, "Bu yatırım sonucunda yıllık üretim kapasitemizi 1.4 milyon adet lastiğe çıkardık. Şimdi, önümüzdeki üç yılda 40 milyon dolarlık daha yatırım hedefliyoruz. Pandemi sona erdiğinde, Türkiye'deki büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi

Prometeon 2020'yi yüzde 35 büyüme ile kapattı
HABERTURK.COM

Prometeon Türkiye, pandeminin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği 2020 yılında, lastik sektörünün de üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiğini bildirdi.

2020 yılında yüzde 35 büyüme kaydeden Prometeon Türkiye'nin, pazar payını ise 3 puandan fazla artırdığı açıklandı.

Lastik sektörü ile şirketin 2020 yılı sonuçlarının değerlendiren Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya Bölge CEO'su Antonio Dolgetta, "Pandeminin etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği bu yılda, biz hem yatırımlarımızı tamamladık hem de üretim kapasitemizi artırdık. 2017-2020 dönemi için açıkladığımız 115 milyon dolar yatırımımızı tamamladık. Bu yatırım sonucunda yıllık üretim kapasitemizi 1.4 milyon adet lastiğe çıkardık. 2020 yılını yüzde 35 gibi rekor bir büyüme ile kapadık. 2017'den bu yana her yıl büyümemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Önümüzdeki üç yılda 40 milyon dolarlık daha yatırım hedefliyoruz. Pandemi ve etkileri sona erdiğinde, Türkiye'deki büyümenin devam edeceğini tahmin ediyoruz" dedi

'PAZARDAKİ 4 LASTİKTEN BİRİNİ ÜRETTİK'

Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya Bölge CCO'su Gökçe Şenocak ise, "Pandemi süresince, uluslararası ticaretin aksadığı, ülkelerin karantina uyguladığı dönemlerde dahi gördük ki, hayati değere sahip temel gıda ve ihtiyaç mallarının taşınması kritik bir önem taşıyor, lojistik aktiviteler her zaman yoğunluğunu koruyor. 2020'de pandemi etkisiyle arz-talep dengesinin oldukça değişken olduğu bir yıl yaşadık. Ancak pazar, çok hızlı bir toparlanma ve bunun da ötesinde büyüme trendine girdi ve bir önceki seneye göre yüzde 19 büyümenin yaşandığı bir yıl oldu. Prometeon Türkiye olarak 5 yılda 500 bin lastik hedefimize ulaşarak, 2020'de 500 bin adedin üzerinde lastik satışı gerçekleştirdik. Şu anda pazardaki her 4 lastikten biri, Prometeon tarafından üretilen lastiklerden oluşuyor. 2021'de pazara Prometeon teknolojisi ile ürettiğimiz yeni ürünler sunmaya; lisanslı Pirelli, Formula ve Pharos markalarımızın yanı sıra Anteo, Tegrys ve Eracle markalarımızla büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tesla'ya kapsamlı makyaj - haberler
OTOMOBİLMakyajdan hız rekoru çıktı
5 yıl aradan sonra yeniden en büyük üretici oldu
OTOMOBİLYeniden en büyük üretici oldu
Koreli SUV'a sportif versiyon geldi
OTOMOBİLSportif Tucson 2021'de satışa çıkacak
Tüm modellerinde elektrikli versiyon sunacak
OTOMOBİLTüm modellerine 'elektrik' getirecek
'İkinci el otomobilde fiyatlar dengeyi bulacak'
OTOMOBİL'İkinci elde fiyatlar dengeyi bulacak'
Koreli üreticinin araçlarını robotlar tanıtacak
OTOMOBİLShowroomlarda robot devri!
SON DAKİKA: ABD'de hükümetin tüm araçları elektrikli olacak - haberler
OTOMOBİLABD elektrikli araçlara geçiyor
Trafiğe çıkan araç sayısı yüzde 55 arttı
OTOMOBİLTrafikteki araç sayısı yüzde 55 arttı
Yeni Peugeot 208 FİYATI | Son dakika: Türkiye'de satışa sunuldu!
OTOMOBİLTürkiye'ye 2 yıl rötarlı geldi
Almanya'dan Tayvan'a 'çip' çağrısı - otomobil haberleri
OTOMOBİL'Çip' çağrısı