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Prometeon Amerika CEO'su Murat Akyıldız oldu

Pirelli marka ticari ve endüstriyel lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon Tyre Group’un Amerika Kıtası CEO'luğuna Murat Akyıldız atandı. 2015 yılında, Pirelli’de endüstriyel ve ticari lastiklerden sorumlu Türkiye, Orta Doğu, Afrika CEO’su olarak göreve başlayan Akyıldız, 2017 yılında Prometeon Avrupa Bölgesi CEO’su olarak atanmıştı. Akyıldız, şirketin Sao Paulo’daki genel merkezinde görev alacak

11.10.2018 - 12:38 | Güncelleme:  

Pirelli marka endüstriyel ve ticari lastiklerin üreticisi “Prometeon Tyre Group-Prometeon Lastik Grubu'nda Chief Commercial Officer (Global Ticaretten Sorumlu Yönetici) olarak görev yapan Murat Akyıldız, Grubun 4 ana bölgesinden ve en önemli pazarlarından biri olan Amerika Kıtası’na CEO olarak atandı.

2015 yılında, Pirelli’de endüstriyel ve ticari lastiklerden sorumlu Türkiye, Orta Doğu, Afrika CEO’su olarak göreve başlayan Akyıldız, 2017 yılında Prometeon Avrupa Bölgesi CEO’su olarak atanmıştı. Akyıldız, Ocak 2018’de gerçekleşen yeniden yapılanma ile Prometeon Grubu’nda Chief Commercial Officer (Global Ticaretten Sorumlu Yönetici) olarak görev üstlenmişti. Eylül 2018’de Amerika Kıtası CEO’su olarak atanan Murat Akyıldız, şirketin Sao Paulo’daki genel merkezinde görev alacak.

1971 yılında doğan Murat Akyıldız, profesyonel iş hayatına 1994 yılında Procter & Gamble (P&G) firmasında başladı. 1994 yılından 2010’a kadar dünyanın farklı bölgelerinde pazarlama ve iş geliştirme departmanlarında birçok farklı görev üstlenen Akyıldız, 2010 yılında İsviçre’de yerleşik P&G Prestige firmasının Global Yönetici Direktörlüğü görevine getirildi. 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Akyıldız, evli ve 2 kız çocuk babası.

 

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