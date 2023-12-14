Prometeon Türkiye'de üst düzey atama Prometeon Türkiye'de iki üst düzey atama gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre, Uğur Aydın Prometeon Türkiye, Rusya, CIS Satış Direktörü, Altuğ Kesim ise Prometeon Türkiye ve AFME Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü olarak atandı

Habertürk Giriş: 14.12.2023 - 12:53 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:53 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL