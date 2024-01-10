Prometey-Fenerbahçe Parolapara: 3-1 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu ilk maçında Ukrayna'nın Prometey ekibine deplasmanda 3-1 yenildi.
Giriş: 10.01.2024 - 23:55 Güncelleme: 10.01.2024 - 23:55
Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Ukrayna'nın Prometey ekibine 3-1 yenildi.
Romanya'daki Mioveni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Prometey, 25-21, 25-15, 19-25 ve 26-24'lük setlerle 3-1 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı, 18 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak.