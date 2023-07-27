Protein alımınızı artırmanın 15 kolay yolu!

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KİNOAYI PİRİNÇLE DEĞİŞTİRİN

Kinoa bardağı başına protein: 8.1 gram

Bir kase pirinç birçok öğün için rahatlatıcı bir temel olabilir. Ancak Balance One Supplements'tan Trista Best'e göre pirincinizi kinoa ile değiştirmek, yemeğinizin doğasını da değiştirmeden size kolay bir protein takviyesi sağlayabilir.

Bir su bardağı beyaz pirinç yaklaşık 4.4 gram protein içerirken, bir su bardağı kinoa yaklaşık 8 gram protein içerir. Best, "Bu fark önemli olabilir ve kinoayı diyetinize dahil etmek, dokuz temel amino asidin tümünü sunan bitki bazlı bir alternatif sağlayabilir ve bu da onu tam bir protein kaynağı haline getirir" diyor.

Eksiksiz protein kaynakları yemek önemlidir çünkü vücudumuzun çalışması için ihtiyaç duyduğu 20 amino asitten sadece 11'i vücut tarafından kendi başına yapılabilir ve geri kalan dokuzunun gıda kaynaklarından gelmesi gerekir. Bitki bazlı proteinlerin çoğu eksiktir, yani bazı amino asitleri içerirler ancak dokuzunun hepsini içermezler ve hayvan kaynakları tam olarak kabul edilir, yani dokuzunun hepsine sahiptirler. Ancak kinoa, bir bitki olmasına rağmen dokuz amino asit içerdiği için özeldir.