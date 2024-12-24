Protein kaynaklarınızda yanılıyor olabilirsiniz! Yanlış tüketimde istenmeyen sonuçlara yol açabilecek 10 protein kaynağı!

İki yemek kaşığı (32 gram) fıstık ezmesi sadece 8 gram protein içerir ve bu miktar, yeterli protein alımı için yetersizdir. Ayrıca aynı porsiyon 200 kalori gibi yüksek bir enerji içerir. Bu nedenle, yeterli protein elde etmek için çok daha fazla miktarda tüketmek gerekir ki bu da fazla kalori alımına yol açabilir.