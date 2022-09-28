Protein Tozu Ne İşe Yarar, Kilo Aldırır Mı? Protein Tozu Kilo Yapar Mı, Zayıflatır Mı?

Protein tozları ayrıca satılıyor ve çok çeşidi bulunuyor. Her birinin gramları ve içerikleri oldukça önemlidir. Sporcu olsanız bile hepsini kullanamazsınız. Peki protein tozu ne işe yarar, kilo aldırır mı? protein tozu kilo yapar mı, zayıflatır mı? İşte cevapları…

Protein Tozu Ne İşe Yarar?

Spor ve egzersiz yapanların en çok tercih ettiği protein tozları ne işe yarıyor ve neden kullanılıyor?

Ağır spor yapanların kas yapılarını artırır.

Bir besin takviyesidir.

Proteini yeteri kadar almayanlar protein tozuyla bu eksiklerini tamamlayabilirler

Bu noktada supplement olarak alırlar.

Kas kütleleri hızla büyür.

Buna ek olarak protein tozu satarak para kazananlar da oluyor. O kişiler için ciddi kazanç kapısı oluşturuyor. Ayrıca sadece spor yapanlar değil, yaşlılar da protein tozu kullanıyor.

Kas kaybını önlerler.

Günlük aktivitelerine bağlı olarak belirlenen miktarda protein tozu kullanmalılar.

Bu sebeplerden dolayı protein tozu kullanılır ve karşılığını da hemen verir.

Protein Tozu Kilo Aldırır mı?

Peki kas kütlesini artıyorsa protein tozu kilo yapar mı sorusu da merak ediliyor? Aslında sanıldığının aksine kilo almakla bir ilişkisi olmayan protein tozları sadece yağ yakımını hızlandırır. Çünkü protein tozları bitki ve hayvan kaynaklarında elde edilir ve konsantre protein formlarıdır.

Ama buna ek olarak kilo alımı için özel üretilen protein tozları da bulunuyor. Eğer bu ürünlerden almak isterseniz o zaman kilo almanız mümkün olacaktır.

Peki spor yapmadan protein tozu kullanmak kilo aldırır mı?

Eğer az spor yapıyorsanız ve protein tozu kullanıyorsanız kilo alabilirsiniz.

Düzenli ama az spor yapıyorsanız da yine tükettiğiniz protein tozu kilo aldırır.

Bunun yanı sıra protein tozu kilo verdirir mi dediğimizde şunu söylemek doğru olacaktır: Az önce de belirttiğimiz gibi metabolizmanızı hızlandırır, kas yapınızı güçlendirir ve böylece yağ yakımının sürecini hızlandırır. Yani evet, kilo vermenize yardımcıdır.

Protein Tozu Kullanmanın Zararları

Protein tozu zayıflatır mı dedikten sonra bir diğer önemli konuya da geçebiliriz. Protein tozu kullanmanın zararı var mı? İşte cevabı:

Herkes protein tozu tüketemez. Çünkü içerisinde laktoz vardır. Bazı kişiler laktoza karşı hassastır. Aynı zamanda bazı sorunlara da sebep olabilir.

Sindirim sorunları

Mide bulantısı

İshal gibi rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz.

Ama gün içerisinde çok fazla tüketemezsiniz. Bu durumda da protein tozu günde kaç miktar kullanılır biliyor olmanız gerekir.

Normal bir insan gün içerisinde ağırlığının 0,8 katı kadar protein almak zorundadır.

Eğer yoğun ve sıkı bir egzersiz programınız varsa kendi ağırlığınızın 4 katı kadar protein tüketebilirsiniz.

Bunu dikkate alarak kalori hesabınızı yapmalısınız. Ancak bu şekilde doğru takibini yapabilirsiniz.

Protein tozunun çok fazla çeşidi bulunuyor. Vücudunuz için ya da kullanım amacınız için hangisinin uygun olduğuna karar vermeniz gerekiyor. Ama buna karar verirken de bir profesyonelden yardım almanız daha sağlıklı olacaktır. Bilinçsiz protein tozu kullanımı vücudunuza zarar verebileceği gibi yan etkilere de sebep olabilir.

Protein tozu ne işe yarar bildikten sonra kullanım tercihinizi de ona göre yapabilirsiniz. Bilinçli verdiğiniz karar her zaman en doğrusu olacaktır. Ama yine de doğal yollardan kas kütlenizi artırmaya çalışmak daha sağlıklı bir çözüm olacaktır. Bol spor ve düzenli bir beslenme programı! Bunları unutmayın.