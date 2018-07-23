Habertürk'ün haberine göre, protest şarkıcı Joan Baez için İstanbul biraz da demek göbek atmak, gerdan kırmak demek. Baez, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinden sonra bir mekanda katıldığı yemek davetinde gece boyunca oryantale eşlik etti.

77 yaşındaki Joan Baez, Genco Erkal'ın da davetli olduğu yemekte göbek atma, gerdan kırma hünerlerini masanın üstüne çıkarak da sergiledi.

Baez, 2004'deki İstanbul konserinin ardından gittiği davette de yine masaların üstünde göbek atmıştı.





JOAN BAEZ KİMDİR?



Kariyeri boyunca 26 albüme imza atan ABD'li şarkıcı Joan Baez, aktivist tavrıyla ve politik görüşüyle de öne çıktı. Üç oktav ses aralığına sahip bir soprano olan Baez'in seslendirdiği şarkıların çoğunu sosyal konularla ilgilidir.

Ünlü şarkıcı Joan Baez’in oğlu Gabriel Harris böyle oynadı.

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