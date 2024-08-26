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        Haberler Gündem Protokolde plastik sandalye krizi: Burcu Köksal tepki gösterdi

        Protokolde plastik sandalye krizi: Burcu Köksal tepki gösterdi

        Afyonkarahisar Kocatepe'de valiliğin düzenlediği törende CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, protokolde plastik sandalyeye oturtulmak istendi. Köksal, sert tepki gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 21:09 Güncelleme: 26.08.2024 - 21:09
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        Afyon'da 'plastik sandalye' krizi
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        Afyonkarahisar Kocatepe'de düzenlenen Zafer Bayramı töreninde, CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın protokolde plastik sandalyeye oturtulmak istenmesi gerginliğe yol açtı.

        Valiliğin organize ettiği törende, protokol sırasında plastik bir sandalyeye yönlendirilen Köksal, sert tepki gösterdi.

        Başkan Köksal, ''Makamın ağırlığını taşımak zorundasınız. Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na bu mudur?'' diyerek protokolde daha uygun bir yer talep etti.

        Köksal’ın bu sert tepkisi üzerine törenin ilerleyen dakikalarında plastik koltuk değiştirildi.

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