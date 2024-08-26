Protokolde plastik sandalye krizi: Burcu Köksal tepki gösterdi
Afyonkarahisar Kocatepe'de valiliğin düzenlediği törende CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, protokolde plastik sandalyeye oturtulmak istendi. Köksal, sert tepki gösterdi.
Afyonkarahisar Kocatepe'de düzenlenen Zafer Bayramı töreninde, CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın protokolde plastik sandalyeye oturtulmak istenmesi gerginliğe yol açtı.
Valiliğin organize ettiği törende, protokol sırasında plastik bir sandalyeye yönlendirilen Köksal, sert tepki gösterdi.
Başkan Köksal, ''Makamın ağırlığını taşımak zorundasınız. Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na bu mudur?'' diyerek protokolde daha uygun bir yer talep etti.
Köksal’ın bu sert tepkisi üzerine törenin ilerleyen dakikalarında plastik koltuk değiştirildi.