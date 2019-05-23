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Provada 12 metreden düşen Kolombiyalı akrobatın feci ölümü

İHA

Antalya Belek'te faaliyet gösteren bir eğlence merkezinin bahçesindeki sirk çadırında prova sırasında korkunç bir kaza yaşandı. 3 akrobat 12 metre yüksekten yere çakıldı. Akrobatlardan 37 yaşındaki Kolombiyalı Angeliqe Suarez hayatını kaybetti. Ağır yaralanan iki akrobat ise hastanede tedavi altında

Antalya

Antalya’da, prova sırasında 12 metre yüksekten yere çakılan 37 yaşındaki Kolombiyalı akrobat Angeliqe Suarez hayatını kaybetti. Ağır yaralanan iki akrobat ise hastaneye kaldırıldı.

Feci olay, Antalya’da turizm bölgesi Belek'te faaliyet gösteren bir eğlence merkezinin bahçesindeki sirk çadırında 11 Mayıs'ta yaşandı. İHA'nın haberine göre, gösteri hazırlığı yapan 3 akrobat prova esnasında 12 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan 3 akrobat hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneye kaldırılan akrobatlardan Kolombiyalı 37 yaşındaki Angeliqe Suarez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 akrobatın tedavilerine ise devam ediliyor.

Yaptığı gösterilerle izleyenleri büyüleyen ünlü akrobat Angeliqe Suarez'in ölümü ülkesi Kolombiya'da geniş yankı buldu. Talihsiz akrobatın cenazesi, Kolombiya'ya gönderildi. Suarez'in yaklaşık 3 aydır gösteri merkezinde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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