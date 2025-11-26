Kur'an'ı Kerim ve Türk bayrağını yakmaya kalktı!
Tekirdağ'da sosyal medyadan canlı yayın açıp, Kur'an'ı Kerim ve Türk bayrağını yakmaya U.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. U.Ç. hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor
Giriş: 26.11.2025 - 09:51 Güncelleme: 26.11.2025 - 09:56
Tekirdağ'da, sosyal medyadan canlı yayın yapan U.Ç., Kur'an'ı Kerim ve Türk bayrağını yakmaya çalıştı. Yayını görenlerin ihbarıyla hareket geçen polis, U.Ç.'yi yakaladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
DHA'daki habere göre U.Ç. hakkında 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak' suçundan soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ