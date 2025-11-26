Habertürk
        PROVOKASYON! Kur'an'ı Kerim ve Türk bayrağını yakmaya kalktı | SON DAKİKA HABERİ

        Kur'an'ı Kerim ve Türk bayrağını yakmaya kalktı!

        Tekirdağ'da sosyal medyadan canlı yayın açıp, Kur'an'ı Kerim ve Türk bayrağını yakmaya U.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. U.Ç. hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 09:51 Güncelleme: 26.11.2025 - 09:56
        Tekirdağ'da, sosyal medyadan canlı yayın yapan U.Ç., Kur'an'ı Kerim ve Türk bayrağını yakmaya çalıştı. Yayını görenlerin ihbarıyla hareket geçen polis, U.Ç.'yi yakaladı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        DHA'daki habere göre U.Ç. hakkında 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak' suçundan soruşturma başlatıldı.

        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
