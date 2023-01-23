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Haberler Dünya Provokasyonu gerçekleştiren Rasmus Paludan İsveç basınına konuştu
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Provokasyonu gerçekleştiren Paludan İsveç basınına konuştu

İsveç'te Kuran-ı Kerim'i yakma provokasyonunu gerçekleştiren aşırı sağcı lider Rasmus Paludan, ülke medyasında konuştu. Paludan ölüm tehditleri aldığını ve korktuğunu söyledi.

Provokasyonu gerçekleştiren Rasmus Paludan İsveç basınına konuştu
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İslam karşıtı aşırı sağcı parti Stram Kurs'un lideri Rasmus Paludan'ın Türk büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'i yakması tüm dünyada infiale yol açmıştı.

İsveç medyasından Expressen'e konuşan Rasmus Paludan "Türkiye'ye karşı gol attığımı düşünmüş ve 'işte bu' demiştim ama işler hayal ettiğim gibi gitmedi" dedi.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"

Gazetecinin "Pişman mısınız?" sorusuna da yanıt veren Paludan "Hayır. Bunu yaptım çünkü önemli siyasi nedenler olduğunu düşünüyorum. Ama sonra bu kadar çok insanın beni öldürmekle tehdit etmesine üzüldüm" diye ekledi.

Kendisine yönelik tehditlere yönelik Paludan "Artık tehditlerin çok daha ciddi olduğu açık. Çok somut tehditler alıyorum. Sosyal medyada dakikada belki 20 mesaj alıyorum ve bunların 5'i tehdit içeriyor. Ben bunu benden ziyade Batı dünyasındaki değerlerin eleştirilmesi olarak görüyorum" dedi.

"Korkuyor musunuz?" sorusuna ise Paludan "Evet, birisi açıkça beni öldüreceğini yazdığında ve bana ne yapacaklarını tarif ettiklerinde korkabiliyorum" yanıtını verdi.

İSVEÇ'TE KURAN-I KERİM'İN YAKILMASI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye'de hükümet ve muhalefet yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

İSVEÇ BAŞBAKANI 'SAYGISIZLIK' DEMİŞTİ

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verilmesini "ifade özgürlüğü" ile savunarak, kutsal kitabın yakılmasını "saygısızlık" olarak niteledi.

Başbakan Kristersson, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel bir parçasıdır ancak yasal olan, her zaman uygun olan değildir. Birçok insan için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranıştır. Stockholm'de yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanları anlıyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Billström ise Twitter'dan paylaştığı mesajda hem provokasyonu eleştirdi hem de ifade özgürlüğü savunması yaptı.

Billström, "İslamofobik provokasyonlar dehşet verici. İsveç, geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sahiptir ancak bu, İsveç hükümetinin veya benim ifade edilen görüşleri desteklediğimiz anlamına gelmez." görüşünü paylaştı.

TÜRKİYE'DEN PEŞE PEŞE TEPKİLER GELMİŞTİ

Eyleme Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki gelmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" denilmişti.

Açıklamada ayrıca "Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Kuran-ı Kerim'in İsveç'te büyükelçilik önünde yakılmasına sert tepki göstermişti. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabı üzerinden eyleme tepki göstermiş ve açıklamada "İsveç’in başkenti Stockholm’de büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman’ı incitecek bu saygısızlığın amacını da, hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu da olaya ilişkin "Bugün İsveç’teki Türk Büyükelçiliği önünde gerçekleşecek olan ve bir grubun Kur’an-ı Kerim yakmayı planladıkları iddia edilen eyleme izin verilmesi kabul edilemez. Bu tutum, hak ve özgürlük kavramlarıyla açıklanamayacağı gibi iki ülke ilişkilerinin geleceği bakımından hatalıdır. İYİ Parti olarak İsveç yetkili makamlarını bu çirkin eylemin gerçekleştirilmesini önlemeye ve Milletimizin hassasiyetlerine saygı göstermeye davet ediyoruz" demişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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