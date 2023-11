PS Plus Kasım 2023 oyunları belli oldu! Kasım ayı PlayStation Plus ücretsiz oyunları - Merak Edilenler Haberleri

Sony’nin bu ay dağıtacağı oyunlar belli oldu. 1400 TL değerindeki üç oyun Kasım ayı boyunca PlayStation Plus aboneleri için erişime açık olacak. Peki, Kasım ayı PlayStation Plus ücretsiz oyunları hangileri? İşte, 2023 Kasım ayı PS Plus oyunları...