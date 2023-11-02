PS Plus Kasım 2023 oyunları belli oldu! Kasım ayı PlayStation Plus ücretsiz oyunları

Sony’nin bu ay dağıtacağı oyunlar belli oldu. 1400 TL değerindeki üç oyun Kasım ayı boyunca PlayStation Plus aboneleri için erişime açık olacak. Peki, Kasım ayı PlayStation Plus ücretsiz oyunları hangileri? İşte, 2023 Kasım ayı PS Plus oyunları...

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MAFIA 2 DEFINITIVE EDITION

Savaş kahramanı Vito Scaletta, babasının borçlarını ödeme umuduyla mafyaya bulaşır. Arkadaşı Joe ile birlikte Vito kendini ispatlamak için çalışır ve daha büyük ödül, statü ve sonuçları olan suçlar ile ailede yükselir. Oyunun tüm DLC paketlerini de içeren Definitive Edition sürümü PlayStation 799 TL değerinde.