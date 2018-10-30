Son 6 Ligue 1 sezonunun 5'inde şampiyonluğa ulaşan PSG'nin 2018-19 sezonuna yaptığı hızlı başlangıç, tarihteki yerini aldı.
Sezon öncesi teknik direktörlüğe Thomas Tuchel'i getiren PSG, Neymar, Kylian Mbappe ve Edinson Cavani'den oluşan hücum hattıyla rakiplerini adeta gol yağmuruna tuttu.
PSG, 39 kez fileleri havalandırdığı ve yalnızca 6 gol yediği 11 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. PSG'nin kusursuz başlangıcına en fazla katkıyı, 10 golle Mbappe, 8 golle Neymar ve 5 golle Cavani verdi.
1936-37 sezonuna ilk 8 maçını kazanarak başlayan Olympique Lillois'ya ait Ligue 1 rekorunu kıran Paris ekibi, bununla yetinmedi. PSG, Tottenham'ın 58 yıldır elinde tuttuğu, Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezona en iyi başlayan kulüp unvanına da ortak oldu.
Bill Nicholson yönetimindeki Londra ekibi, 10 Ekim 1960 tarihinde Manchester City ile oynadığı 12. hafta maçındaki beraberliğe kadar puan kaybetmedi. İngiltere ligi 1960-61 sezonundaki ilk 11 karşılaşmasından galip ayrılan Tottenham, 42 haftalık sezonu şampiyon bitirdi.
AKILDA KALAN BAŞLANGIÇLAR
Serie A tarihinin en iyi sezon başlangıcını, 2013-14 sezonundaki 10 maçlık galibiyet serisiyle Roma gerçekleştirdi. Francesco Totti'nin kaptanlığını yaptığı Roma, 18. haftaya kadar namağlup unvanını korusa da ligi Juventus'un arkasında 2. sırada tamamladı.
Bayern Münih de teknik direktör Pep Guardiola'nın son yılını yaşadığı ve şampiyon olduğu 2015-16 sezonunda, Bundesliga'nın ilk 10 haftasında da sahadan 3 puanla ayrıldı.İspanya liginde ise 1968-69 sezonuna üst üste 9 galibiyet alarak başlayan Real Madrid'in rekoru hala kırılamadı. Eflatun-beyazlılar, 30 hafta süren sezon sonunda 14. lig şampiyonluğunu elde etti.
TÜRKİYE'DE EN İYİ BAŞLANGIÇ FENERBAHÇENİN
Sezon başından bu yana sergilediği oyunla şampiyonluktan uzak gözüken Fenerbahçe, Türkiye ligindeki rekorun sahibi.
2009-10 sezonundaki ilk 8 mücadelesini de kazanan sarı-lacivertli takım, kendisine ait 7 karşılaşmalık rekoru geliştirmişti.Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en iyi sezon başlangıçları şöyle:
|Takım
|Lig
|Ülke
|Sezon
|Üst üste alınan galibiyet
|Tottenham
|Premier Lig
|İngiltere
|1960-61
|11
|PSG
|Ligue 1
|Fransa
|2018-19
|11 (seri sürüyor)
|Roma
|Serie A
|İtalya
|2013-14
|10
|Bayern Münih
|Bundesliga
|Almanya
|2015-16
|10
|Real Madrid
|La Liga
|İspanya
|1968-69
|9
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