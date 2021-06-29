Real Madrid'deki kariyerini noktalayan ve İspanyol devi ile yeni kontrat imzalamayan efsane futbolcu Sergio Ramos'un üç büyük Avrupa kulübünün teklifini değerlendirdiği öne sürüldü.

Daha önce Milan'dan teklif alan ancak ücret talebi İtalyan ekibi için kabul edilemez olan Ramos'un yeni takımı kısa süre içinde belli olacak.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Premier Lig'den Manchester City, Ligue 1'den PSG ve Bundesliga'dan Bayern Münih 35 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için istekli görünürken, her üç teklifi de masaya yatıran Ramos'un önümüzdeki günlerde transferi için son kararını verip yeni takımını resmen açıklaması bekleniyor. (Goal)