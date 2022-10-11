İşte en çok kazananlar!

PSG ile Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü haftasında Fransa'da karşı karşıya geliyor.

SAAT: 22.00

HAKEM: Michael Oliver

STAT: Parc des Princes

YAYIN: EXXEN, TV 8,5

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PSG: Donnarumma, Ramos, Marquinhos, Danilo, Hakimi, Vitinho, Verratti, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe

BENFICA: Vlachodimos, Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Aursnes, Fernandez, Joao Mario, Rafa Silva, Gonçalo Ramos

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

Avrupa kupalarında Benfica'yı üç kez ağırlayan PSG, bu maçların ikisini kazanırken galibiyet alamadığı tek karşılaşmayı Mart 2011'de Avrupa Ligi'nde oynadı (1-1).

Avrupa kupalarında PSG'ye konuk olduğu yedi maçı kazanamayan Portekiz takımları (2B 5M), Şampiyonlar Ligi'ndeki üç ziyaretinden de mağlubiyetle döndü (Porto x2 & Benfica).

Evindeki son beş Şampiyonlar Ligi maçını kazanan PSG, turnuvadaki en uzun galibiyet serisini tekrarlamak istiyor (6G; Kasım 2014 & Ekim 2000).

Şampiyonlar Ligi deplasmanlarındaki son dört maçını kaybetmeyen Benfica (2G 2B), turnuvadaki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor. Son ziyaretinde Juventus'u mağlup eden Portekiz temsilcisi, Ekim2011'den bu yana ilk kez üst üste iki dış saha karşılaşmasından galip dönmeyi hedefliyor.

PSG'nin başında çıktığı ilk üç Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Christophe Galtier (2G 1B), Unai Emery'den bu yana takımın başındaki ilk dört karşılaşmasını yenilgisiz geçen ilk teknik direktör olmayı hedefliyor.