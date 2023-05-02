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PSG'de Messi şoku! Lionel Messi neden kadro dışı kaldı, ne yaptı?

Fransa Ligue 1 ekiplerinde Paris Saint-Germain'de Messi krizi yaşanıyor. Ligue 1'de Loirent karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından şampiyonluk yarışında derin yara alan PSG kulubü Lionel Messi'yi kadro dışı bıraktı. Yaşanan gelişmelerinin ardından Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin neden kadro dışı bırakıldığı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

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  • PSG'de Messi şoku! Messi neden kadro dışı bırakıldı? Lionel Messi ne yaptı, kaç hafta oynamayacak?

    Paris Saint-Germain'in, yıldız futbolcusu Lionel Messi kadro bırakıldı. İki hafta süreyle kadro dışı bırakılan Messi'nin neden kadro dışı kaldığı merak konusu olurken, PSG'nin Başkanı Nasser Al-Khelaïfi'den olaya ilişkin bir açıklama geldi. Peki, "PSG'de Messi neden kadro dışı kaldı? Lionel Messi ne yaptı?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • PSG'de Messi şoku! Messi neden kadro dışı bırakıldı? Lionel Messi ne yaptı, kaç hafta oynamayacak?

    MESSİ NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

    Ligue 1'in 33. haftasında PSG sahasında Lorient'e 2-1 yenildi. Lionel Messi, Lorient'e karşı alınan şoke edici mağlubiyetin ardından ailesiyle birlikte Paris'ten uzaklaşma kararı alarak Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.
  • PSG'de Messi şoku! Messi neden kadro dışı bırakıldı? Lionel Messi ne yaptı, kaç hafta oynamayacak?

    L'Equipe'te yer alan habere göre Messi'nin marka yüzü olduğu Suudi Arabistan'a ailesiyle birlikte ziyaret gerçekleştirmesi Galtier ve Campos'u rahatsız ettiği belirtildi. 
  • PSG'de Messi şoku! Messi neden kadro dışı bırakıldı? Lionel Messi ne yaptı, kaç hafta oynamayacak?

    Lorient karşısında alınan yenilgi sonrası Suudi Arabistan ziyaretiyle ön plana çıkan Messi'nin yönetimden izinli olduğu ancak teknik ekibe seyehatiyle ilgili bilgi vermediği ifade edildi. 
  • PSG'de Messi şoku! Messi neden kadro dışı bırakıldı? Lionel Messi ne yaptı, kaç hafta oynamayacak?

    Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al-Khateeb ise, "Suudi Turizm Büyükelçisi Lionel Messi ve ailesini Suudi Arabistan'daki ikinci tatilinde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum." dedi.
  • PSG'de Messi şoku! Messi neden kadro dışı bırakıldı? Lionel Messi ne yaptı, kaç hafta oynamayacak?

    RMC Sport'ta yer alan habere göre, kulüp yönetiminin, Messi'nin Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretten bir hayli rahatsız olduğu belirtildi. Bu nedenle kulübün Arjantinli yıldızı 2 hafta kadro dışı bıraktığı aktarıldı.
  • PSG'de Messi şoku! Messi neden kadro dışı bırakıldı? Lionel Messi ne yaptı, kaç hafta oynamayacak?

    Messi'nin bu süre içerisinde takımla birlikte antrenman yapmayacağı ve haftalık maaşını da alamayacağı ifade edildi.
  • PSG'de Messi şoku! Messi neden kadro dışı bırakıldı? Lionel Messi ne yaptı, kaç hafta oynamayacak?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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