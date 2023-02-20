PSG'de Neymar şoku!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Fransa
ABONE OL

PSG'de Neymar şoku!

Fransız devi PSG'ye, Lille maçında sakatlanan Neymar'dan kötü haber geldi. Brezilyalı futbolcunun en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

PSG'de Neymar şoku!
HABERTURK.COM

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Lille'i Messi'nin son saniyede attığı golle 4-3 mağlup eden Paris Saint-Germain'de (PSG) Neymar şoku yaşanıyor.

Lille karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı futbolcunun ilk yapılan kontrollerde bağlarında kısmı yırtık tespit edildiği belirtildi.

Le Parisien'de yer alan habere göre, Neymar'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

B. MÜNİH MAÇINA YETİŞMESİ ZOR

Neymar'ın, Bayern Münih'e karşı 8 Mart'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş karşılaşmasında forma giymesinin de zor olduğu belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Süper Lig'in en pahalı transferleri: Galatasaray'ın futbolcuları zirvede!
FUTBOL Süper Lig'in en pahalı transferleri!
Beşiktaş ve Kayserispor'un Onur Bulut gerilimi! Art arda açıklamalar
FUTBOL Onur Bulut gerilimi! İşte açıklamalar
Fenerbahçe'de Enner Valencia tehlikesi!
FUTBOL Fenerbahçe'de Valencia tehlikesi!
Fenerbahçe'nin transfer gündemi!
FUTBOL Fenerbahçe'de hareketli saatler!
Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması!
FUTBOL Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması!
Jose Mourinho'dan yıllar sonra gelen itiraf Casillas itirafı!
FUTBOL Mourinho'dan yıllar sonra gelen itiraf!
Christian Atsu için Gana'da devlet töreni düzenlenecek
FUTBOL Devlet töreni düzenlenecek
Arsen Zakharyan'da flaş gelişme! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri
FUTBOL Zakharyan'da flaş gelişme!
Milli maç öncesi Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda korkutan görüntü!
FUTBOL Milli maç öncesi korkutan görüntü!
Osimhen ve Kvaratskhelia Napoli’yi sırtlıyor
FUTBOL Osimhen ve Kvaratskhelia Napoli’yi sırtlıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.