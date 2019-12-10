PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları UEFA Şampiyonlar Ligi 6. ve son maçlarının oynanacağı bu haftada futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray'ın Paris Saint-Germain maçı kadrosu belli oldu. Zorlu mücadeleye sahne olacak PSG Galatasaray maçında temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını elde elmesi için mutlak galibiyet alması gerekiyor. Peki Galatasaray UEFA'ya nasıl gider? İşte PSG Galatasaray maçına dair detaylar...

PSG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Fransa temsilcisi Paris Saint- Germain ile 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'te Parc des Princes'de karşı karşıya gelecek. PSG Galatasaray maçı beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Navas, Meunier, T.Silva, Kimpembe, Bernat, Sarabia, Paredes, Gueye, Mbappé, Icardi, Neymar.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Falcao.

HER İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Galatasaray'da Feghouli, Babel, Andone ve Luyindama, PSG'de ise Gueye, Kimpembe, Verratti ve Herrera sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek

GALATASARAY, AVRUPA LİGİ'NE NASIL DEVAM EDER?

Şampiyonlar Ligi’nden elenen Galatasaray’ın yoluna Avrupa Ligi’ne devam etme şansı bulunuyor. Geride kalan 5 maçta 2 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 2 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Üçüncü sırada bulunan Brugge’ün ise 3 puanı var. Cimbom’un Avrupa Ligi’ne gitmesi için Paris Saint-Germain’i deplasmanda yenip, Club Brugge’ün de sahasında Real Madrid’e puan kaybetmesi gerekecek.

GALATASARAY'IN KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımın PSG maçı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

DEPLASMANDA 19 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasman galibiyetine hasret. Sarı-kırmızılılar, Avrupa’da son olarak 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. Turu'nda Almanya ekibi Schalke 04’ü 3-2 mağlup etmişti. Bu maçın ardından dış sahada çıktığı 19 müsabakada 15 kez yenilirken, 4 kez beraberlik aldı. Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmandaki son golünü ise Lazio ile oynadığı maçta kaydetti. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 25 Şubat 2016 tarihinde İtalya’da 3-1 mağlup olunan müsabakada Yasin Öztekin rakip fileleri havalandırmıştı. Bu karşılaşmanın ardından Avrupa’da oynadıkları 7 deplasman müsabakasında gol sevinci yaşayamadı.