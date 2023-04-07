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PSG, Mbappe'nin gitmesine izin vermeyecek!

24 yaşındaki Fransız forvet, PSG'de üst üste hayal kırıklığı yaşaması yüzünden önümüzdeki sezon ayrılmayı düşünüyor. PSG yönetimi ise her ne kadar yeni sezonda yapılanmaya gitmeyi düşünse de Mbappe'nin kulübün vazgeçilmez oyuncularında birisi olması ve kulübe marka değeri katması sebebiyle bu ayrılığa sıcak bakmıyor.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • PSG, Mbappe'nin gitmesine izin vermeyecek!

    ESPN gazetesinin yaptığı habere göre PSG, Mbappe'yi sözleşmesi bitene kadar takımda tutmayı umuyor.
  • PSG, Mbappe'nin gitmesine izin vermeyecek!

    Kulüp yaz aylarında yeniden yapılanmaya istekli olsa da, Mbappe gelecek planları için hayati önem taşıyor.
  • PSG, Mbappe'nin gitmesine izin vermeyecek!

    Fransız kulübü, hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi ve beklentilerin çok altında kaldı. 
  • PSG, Mbappe'nin gitmesine izin vermeyecek!

    Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, Bayern Münih'e elenmesi ve ardından Marsilya'ya Fransa Kupasında elenmesiyle beklentileri karşılayamayan PSG'de oyuncular durumdan memnun değil.
  • PSG, Mbappe'nin gitmesine izin vermeyecek!

    Messi'ninde sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Aktarılanlara göre Messi'de hayal ettiği hedeflere ulaşamadığı için Fransız ekibiyle yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor.
  • PSG, Mbappe'nin gitmesine izin vermeyecek!

    Mbappe ise geçtiğimiz sezon Avrupa'nın en çok kazanan oyunucusu olacak şekilde sözleşme yeniledi ve kulübün vazgeçilmez oyuncusu oldu.
  • PSG, Mbappe'nin gitmesine izin vermeyecek!

    Yeni sezonda kıtasal başarı kazanmak için yapılanmaya gidecek olan PSG ise bu nedenle en önemli oyuncusundan vazgeçmiyor.
  • PSG, Mbappe'nin gitmesine izin vermeyecek!

    Ayrıca kulübün marka değeri, ürün ve bilet satışları düşeceğini de düşünürek herhangi bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.
  • PSG, Mbappe'nin gitmesine izin vermeyecek!

    Bu sezon 39 maçta 33 gol atıp 7 asist yapan Mbappe, Lig'de gol krallığını Jonathan David ile paylaşıyor.

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