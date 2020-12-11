PSG, Neymar'ın taban fiyatını belirledi!

Neymar, PSG'den ayrılmak istemediğini yüksek sesle ve net bir şekilde daha önce söylemişti ancak Fransızlar, aksi durumda da ellerini güçlü tutabilecek önlemler almaya çalışıyor.

L'Equipe'a göre Al Khelaifi, Neymar'ı 100 Milyon Euro'dan daha az bir fiyata satmak istemiyor. Haberde, PSG'nin Neymar için belirlediği minimum bonservis bedelini ödemeye hazır ve istekli bir kulübün olmadığının da altı çizildi. PSG, Neymar'la beraber Mbappe'nin de takımda kalabileceğini düşünüyor ancak Fransız oyuncu, daha önce Neymar gibi takımda kalabileceğine işaret eden açıklamalar yapmamıştı.