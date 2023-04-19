Çift, duyuruyu şu sözlerle yaptı: "Hayatını hayal ediyoruz, gelişini planlıyoruz ve aşkımızı tamamlamak için burada olduğunu bilmek günlerimizi çok daha mutlu ediyor. Seni şimdiden çok seven ağabeyin, büyükannen ve büyükbaban, amcaların ve teyzelerinle güzel bir aileye gel!"