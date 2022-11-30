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PSG'nin yüzde 15'i satılık!

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, kulübün yüzde 15'ini satılığa çıkarma kararı aldı

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  • PSG'nin yüzde 15'i satılık!

    Yıllardır kurduğu kadrolara rağmen Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayan ve çok büyük yatırımlar yapan Paris Saint-Germain yönetimi, kulübün yüzde 15'ini satmak için alıcı arıyor.
  • PSG'nin yüzde 15'i satılık!

    Kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi, kulübü bağımsız bir denetim kuruluşuna denetlettti ve 4 milyar euro'luk bir değer belirledi. 
  • PSG'nin yüzde 15'i satılık!

    Kulübün yüzde 15'i için 600 milyon euro'luk bir değer biçen Al-Khelaifi, piyasalarda alıcı aramaya başladı.

     
  • PSG'nin yüzde 15'i satılık!

    Paris Saint-Germain'in 600 milyon euro'luk geliri doğrudan takıma yatırım olarak harcayacağı ve gelecek parayla önemli yıldızlar alacağı belirtiliyor.
  • PSG'nin yüzde 15'i satılık!

    Yüzde 15'lik kısmın satılığa çıkarıldığını doğrulayan Nasser Al-Khelaifi, futbol işinden bıkmadıklarını ve gelecek dönemde Parc des Princes'i büyütmeyi ve antrenman tesislerini geliştirmeyi planladıklarını açıkladı.

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