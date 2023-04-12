Fournier, Eylül ayında RMC Sport'a yaptığı açıklamada Galtier ile çok kötü bir ilişkiye sahip olduklarını belirterek, "Christophe ile kurabileceğim ilişkinin sezon başından beri oldukça kaotik olduğu herkesin bildiği bir gerçek. Dürüst olmak gerekirse, tartışmamızın gerçek nedenlerini açıklarsam, çünkü gerçekten doğru kelime bu, Christophe artık ne Fransa'da ne de Avrupa'da soyunma odasına giremez" ifadelerini kullanmıştı.