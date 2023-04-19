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PSG Teknik Direktörü Galtier'i bekleyen ceza!

Müslüman futbolculara hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılan PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, iddiaların ispatlanması durumunda hapis cezası alabilir. İşte detaylar...

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  • PSG Teknik Direktörü Galtier'i bekleyen ceza!

    PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier'in, Nice'i çalıştırdığı dönemde müslüman ve siyahi futbolcular hakkında çok ağır ifadeler kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
  • PSG Teknik Direktörü Galtier'i bekleyen ceza!

    Paris Saint-Germain Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier yaşananlardan sonra hapis cezası alabilir.
  • PSG Teknik Direktörü Galtier'i bekleyen ceza!

    RMC Sport'ta yer alan habere göre, Galtier'in, Nice döneminde Müslüman futbolculara hakaret ettiğinin iddia edilmesinin ardından Nice savcılığı harekete geçti.
  • PSG Teknik Direktörü Galtier'i bekleyen ceza!

    Cuma günü ön soruşturma başlatan savcılık, Nice Kulübü'nün ofisinde aramalarda bulundu. Müfettişler, kulübün başkanı Jean-Pierre Rivera ile görüştü. Kısa süre içerisinde kulüpteki diğer yöneticiler de savcılığa ifade verecek.
  • PSG Teknik Direktörü Galtier'i bekleyen ceza!

    Galtier'in hakkındaki iddiaların ispatlanması durumunda ise Fransız teknik adamın 3 yıla kadar hapis cezası ile birlikte 45 bin euro para cezası alabileceği öne sürüldü.
  • PSG Teknik Direktörü Galtier'i bekleyen ceza!

    NELER YAŞANDI?

    PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier'in, Nice'te çalıştığı dönemde müslüman ve siyahi futbolcular için son derece çirkin sözler sarf ettiği ortaya çıktı.
  • PSG Teknik Direktörü Galtier'i bekleyen ceza!

    Nice’in eski sportif direktörü Fournier, Galtier'in Nice teknik direktörü iken kendisine gönderdiği elektronik postadaki detaylar gündeme bomba gibi düştü. Galtier'in, Fournier'e gönderdiği mesajında müslüman futbolcular için ırkçı ifadeler kullandığı ortaya çıktı.
  • PSG Teknik Direktörü Galtier'i bekleyen ceza!

    Christophe Galtier'in, "Takım, çok fazla siyahi oyuncu ve cuma günleri namaza giden pisliklerden oluşuyor. Bu, şehrin dinamiklerine aykırı" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
  • PSG Teknik Direktörü Galtier'i bekleyen ceza!

    Öte yandan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin de Galtier'in sözleri hakkında kulüp içinde bir soruşturma başlattığı belirtildi.

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