İster masum beyaz bir yalan ister derin karanlık bir sır olsun, yalan söylemek toplumun dokusuna büyük ölçüde işlemiştir. Ancak, komplo boşlukları ve tuhaf kıvrımlarla dolu bariz bir aldatmacayla uğraşmıyorsanız, birinin yalan söylediğini nasıl anlarsınız? Cevap psikolojide yatıyor!

Hertfordshire Üniversitesi'nde psikolojinin halk tarafından anlaşılması profesörü olan Richard Wiseman, bir yalancıyı nasıl daha iyi anlayacağımız konusunda açıklamalarda bulundu.

Bir yalancının nasıl belirleneceği, dikkat edilmesi gereken vücut dili hakkında ipuçları veriyor ve ne zaman yalan söylemenin uygun olduğunu tartışıyor. İşte Richard Wiseman'ın BBC Instant Genius podcast'a yaptığı açıklamaları…