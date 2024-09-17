"SOSYAL BULAŞMA"

Bir başkasının kaşındığını gördüğünüzde, siz de kaşınmaya başlayabilirsiniz - bu “sosyal bulaşma” tanımına giren bir tepkidir. Yeni bir çalışma, beynimizin başka bir kişinin kaşınmasına tepki vermek üzere tasarlandığını bulduktan sonra bu fenomene ışık tutuyor.

Basit bir ifadeyle sosyal bulaşma, davranış ya da tutumların bireyler arasında yayılmasıdır.