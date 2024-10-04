"Psikolojim bozuldu" deyip yolcuları indirdi

Bursa'da yolcuyla tartışan belediye otobüsü şoförü yol kenarında durup, "psikolojim bozuldu" diyerek hareket etmedi. Şoför daha sonra yolcuları otobüsten indirdi.

İHA'nın haberine göre olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye otobüsü şoförü yolculardan biriyle henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartıştı.

YARIM SAAT DİNLENİP DİREKSİYONA GEÇTİ

Tartışmanın uzaması üzerine şoför, otobüsü yol kenarına çekerek tüm yolcuların inmesini ve gitmeyeceğini söyledi. Tüm yolcular duruma isyan ederek otobüsten inmek zorunda kaldı. Psikolojisinin bozulduğunu öne süren şoför yarım saat dinlendikten sonra yoluna devam etti.