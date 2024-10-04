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        Haberler Gündem Güncel "Psikolojim bozuldu" deyip yolcuları indirdi | Son dakika haberleri

        "Psikolojim bozuldu" deyip yolcuları indirdi

        Bursa'da yolcuyla tartışan belediye otobüsü şoförü, "psikolojim bozuldu" diyerek yolcuları indirdi. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 11:15 Güncelleme: 04.10.2024 - 11:15
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        "Psikolojim bozuldu" deyip yolcuları indirdi
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        Bursa'da yolcuyla tartışan belediye otobüsü şoförü yol kenarında durup, "psikolojim bozuldu" diyerek hareket etmedi. Şoför daha sonra yolcuları otobüsten indirdi.

        İHA'nın haberine göre olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye otobüsü şoförü yolculardan biriyle henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartıştı.

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        Tartışmanın uzaması üzerine şoför, otobüsü yol kenarına çekerek tüm yolcuların inmesini ve gitmeyeceğini söyledi. Tüm yolcular duruma isyan ederek otobüsten inmek zorunda kaldı. Psikolojisinin bozulduğunu öne süren şoför yarım saat dinlendikten sonra yoluna devam etti.

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