PSM Atölye yeni dönem başvuruları başladı

Zorlu PSM kültür sanat ekosisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere tiyatroya yeni yetenekler kazandırmak hedefiyle ücretsiz olarak iki sezondur devam eden PSM Atölye’nin yeni dönem başvuruları başladı.

'Dramatik Yazarlık', 'Tiyatro Yönetmenliği' ve 'Tiyatro Yapımcılığı' olmak üzere üç farklı sınıftan oluşan ve bu sezon yeniden Mey|Diageo’nun kurumsal desteğiyle düzenlenen PSM Atölye’ye 18-30 yaş arası amatör/profesyonel yönetmenler, yapımcılar ve yazarlar 15 Ağustos -15 Eylül 2023 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.

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10 yılı aşkın süredir Türkiye’nin kültür-sanat hayatına yön vermeye devam eden Zorlu PSM, tiyatronun sürdürülebilirliğine katkı sağlamak üzere hayata geçirdiği PSM Atölye’nin üçüncü dönemine Mey|Diageo’nun kurumsal desteğiyle başlıyor. Geçtiğimiz iki sezon boyunca toplamda 18 farklı oyunun sahneye koyulduğu 40’ı aşkın mezun veren PSM Atölye’nin yeni dönemine 15 Ağustos – 15 Eylül 2023 arasında başvuru yapılabilecek.

Eğitmen kadrosunu Türkiye’de alanında öncü yönetmenlerin, oyun yazarlarının ve yapımcıların oluşturduğu PSM Atölye’de tiyatro alanında deneyimli uluslararası isimler de konuk eğitmen olarak yer alıyor.

'Dramatik Yazarlık', 'Tiyatro Yönetmenliği' ve 'Tiyatro Yapımcılığı' olarak 3 farklı bölümde eğitimlerin yer aldığı PSM Atölye’ye kariyerlerinin ilk aşamalarında olan ve gelecek vadeden 18 – 30 yaş arası amatör/profesyonel yönetmen, yapımcı ve yazarlar katılabiliyor.

Zorlu PSM, PSM Atölye’nin ikinci sezonunda da destek veren Mey|Diageo kurumsal desteğiyle birlikte tiyatroya yeni yetenekler kazandırmayı, tiyatro külliyatının özgün içeriklerle zenginleşmesini sağlamayı ve katılımcılarını Türkiye’deki sahne sanatları ağının bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. Türkiye’nin önemli tiyatro yönetmelerinden Serdar Biliş’in moderatörlüğünde hazırlanan ve 7 ay süren atölye programında katılımcıların bir oyun fikrinin ilk aşamasından sahneleme sonrasına kadar tüm süreçte yetkin ve donanımlı hale gelmeleri amaçlanıyor.