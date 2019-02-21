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PSM'de caz baharı

Giriş: 21.02.2019 - 12:18 | Güncelleme:  

“Her müziğin cazı” söylemiyle yola çıkan, farklı müzik türlerinin sentezini yansıtan, efsane sanatçıları ve genç müzisyenleri ağırlamaya hazırlanan PSM Caz Festivali, bu yıl 25 Nisan–1 Haziran tarihleri arasında 3.defa Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Festival biletleri satışa çıktı.

  • 1PSM'de caz baharı
    1|15

    Akua Naru-11 Mayıs

  • 2PSM'de caz baharı
    2|15

    Bobby McFerrin: Gimme 5 (cicrlesongs)-6 Mayıs

  • 3PSM'de caz baharı
    3|15

    Barış Demirel–Barıştık Mı / Efe Demiral ‘Uyku Pansiyon’-23 Mayıs

  • 4PSM'de caz baharı
    4|15

    AyşeDeniz: Pure Piano-11 Mayıs

  • 5PSM'de caz baharı
    5|15

    An Evening with Chris Botti-24 Mayıs

  • 6PSM'de caz baharı
    6|15

    Christian Löffler (Live)-10 Mayıs

  • 7PSM'de caz baharı
    7|15

    Dead Combo-2 Mayıs

  • 8PSM'de caz baharı
    8|15

    Diablo Swing Orchestra-1 Haziran

  • 9PSM'de caz baharı
    9|15

    Elif Çağlar // 25 Mayıs

  • 10PSM'de caz baharı
    10|15

    Ephemerals-17 Mayıs

  • 11PSM'de caz baharı
    11|15

    İlhan Erşahin Acoustic Trio-10 Mayıs

  • 12PSM'de caz baharı
    12|15

    Joep Beving-17 Mayıs

  • 13PSM'de caz baharı
    13|15

    Julia Biel-10 Mayıs

  • 14PSM'de caz baharı
    14|15

    Karsu-9 Mayıs

  • 15PSM'de caz baharı
    15|15


    John Mclaughlin & 4th Dimension // 25 Nisan

    Kürşad Deniz Trio feat. Sibel Köse // 26 Nisan

    Enrico Macias // 27 Nisan

    Ozan Musluoğlu Quartet // 27 Nisan

    Madeleine Peyroux // 2 Mayıs

    Ercüment Orkut Trio – Persona // 2 Mayıs

    Morcheeba // 3 Mayıs

    Estas Tonne // 3 Mayıs

    Roderic / French 79 // 3 Mayıs

    Terry Riley & Gyan Riley // 3 Mayıs

    Estas Tonne // 4 Mayıs

    Terry Riley & Gyan Riley // 4 Mayıs

    Mark Guiliana BEAT MUSIC // 7 Mayıs

    Lars Danielsson Group // 8 Mayıs

    Önder Focan Trio feat. Şenova Ülker // 8 Mayıs

    Portico Quartet // 9 Mayıs

    İlhan Erşahin Electric Quartet // 9 Mayıs

    Noiserv // 11 Mayıs

    Fazıl Say Şarkıları ve İzmir Suiti // 12 Mayıs

    Kerem Görsev Trio & Ernie Watts // 14 Mayıs

    Ólafur Arnalds // 15 Mayıs

    Ferit Odman Quintet // 15 Mayıs

    Stanpolites Project Meets Okay Temiz // 16 Mayıs

    Stavroz (Live) // 17 Mayıs Cuma

    John Scofield Combo 66 ft. Vicente Archer, Gerald Clayton & Bill Stewart // 18 Mayıs

    Kamaal Williams // 22 Mayıs

    Geeva Flava / Bidar // 22 Mayıs



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