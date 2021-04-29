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PSM sahnesinde 'Sazla Caz Buluşuyor'

Şenay Lambaoğlu ve İsmail Tunçbilek 'Sazla Caz Buluşuyor' konseriyle 5 Mayıs Çarşamba akşamı Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

PSM sahnesinde 'Sazla Caz Buluşuyor'


Her yaştan ve her zevkten sanatseverin buluşma adresi olan Zorlu PSM, hem yepyeni sahnesi PSM Online üzerinden hem de Zorlu PSM Youtube kanalından hayata geçirdiği dijital içerikleri ile sanatseverlere ulaşmayı sürdürüyor.

3-9 Mayıs haftasında Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan “İbrahim Selim ile Bu Gece” “Bir Masada Oturduk” ve “Sahne Tozu Yutanlar” programları Zorlu PSM Youtube kanalı üzerinden sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

5 Mayıs Çarşamba akşamı saat 18.00'de ülkemizin popüler bağlama sanatçılarından İsmail Tunçbilek ve özgün vokal yorumlarıyla dikkat çeken Şenay Lambaoğlu çok özel bir proje ile “sazla caz”ı Zorlu PSM sahnesinde buluşturacak. Ömer Hayyam’dan Aşık Veysel’e, Neşet Ertaş’tan Nazım Hikmet’te uzanan şairlerin ve halk ozanlarının bestelenmiş şiirleri Şenay Lambaoğlu ve İsmail Tunçbilek’in vokal ve enstrümana dayalı doğaçlaması ücretsiz olarak PSM Online’da olacak.

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