PSV Eindhoven - Waalwijk maçı ne zaman?

PSV Eindhoven ve Waalwijk, 30 Ekim 2018 Salı günü Hollanda KNVB Kupası 2.Tur maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:30. PSV Eindhoven son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Waalwijk, son 5 maçında 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 417 kodlu maçı oynayanlar; PSV Eindhoven galibiyet oranı 1.02, beraberlik oranı 7.00, Waalwijk galibiyet oranı 13.00.

PSV Eindhoven son hafta oynanan Augsburg maçında 0-0 berabere kaldı.

Waalwijk ise Dordrecht maçında 4-2 yenildi.

PSV Eindhoven, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Waalwijk, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Waalwijk 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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