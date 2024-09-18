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        Haberler Spor Transfer PSV, Hırvat yıldızı açıkladı - Transfer Haberleri

        PSV, Hırvat yıldızı açıkladı

        Hollanda ekibi PSV Eindhoven, son olarak ülkesinin takımlarından Hajduk Split forması giyen Ivan Perisic'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 19:15 Güncelleme: 18.09.2024 - 19:15
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        PSV, Hırvat yıldızı açıkladı!
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        35 yaşındaki Hırvat yıldız Ivan Perisic'in yeni adresi Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Hırvat futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Perisic, transferinin açıklanmasının ardından, "Serbest oyuncu olduğumdan bu yana böyle bir seçenek bekliyordum; kendimi rahat hissedeceğim ve kupalar kazanabileceğim bir kulüp ve ortam. Eski takım arkadaşım Denzel Dumfries'ten tavsiye istedim ve bu da beni PSV'nin doğru adım olduğuna dair ikna etti. Elimden geleni yapmak ve kupalar, başarılar kazanmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

        Perisic, son olarak ülkesi Hırvatistan'dan Hajduk Split'in formasını giymişti.

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