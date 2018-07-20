İsviçre’deki 2. hazırlık maçında Hollanda’nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşan G.Saray’ın mücadeleden 3-1 mağlup ayrılması teknik heyetin canını sıktı.

Sezon biter bitmez Bafetimbi Gomis’in yanına hızlı bir forvet isteyen Terim’in bu isteği hala yerine getirilemedi. Mali sıkıntılar nedeniyle transferde bonservisi elinde olan veya kiralık futbolculara yönelen Sarı-Kırmızılılar, bu nedenle transfer döneminin son günlerine kadar bekleyip kendi istedikleri rakamları oyunculara kabul ettirmeyi planlıyordu. Ancak takımındaki eksikleri gören teknik direktör Fatih Terim, mutlaka takviye yapılması gereken mevkilere bir an önce transfer yapılmasını yönetime tekrar iletti.



TERİM 3 TAKVİYE İSTİYOR

Forvetin yanı sıra ayrılan Jason Denayer’in yerine bir de stoper isteyen Terim, orta sahaya da alternatif bir oyuncu alınmasını istiyor. Bütün bunlara rağmen UEFA’yla yaptığı anlaşma gereği sattığı kadar futbolcu alabilme zorunluluğu bulunan Cengiz yönetimi, kampın bitişiyle birlikte hocadan gelen rapor doğrultusunda gidecek oyuncuları satarak kaynak yaratmayı planlıyor.

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