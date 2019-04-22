Banka, eczane ve PTT'ler yarın açık mı? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu için resmi tatil, bu yüzden özellikle PTT ve bankalarda işi olanlar çalışma durumlarını araştırırken, eczaneler için ise nöbetçi eczane listesi araştırılıyor. İşte PTT, banka ve eczanelerin çalışma saatleri...

YARIN PTT, BANKALAR VE ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu yüzden yarın PTT ve bankalar kapalı olacak. Eczaneler ise nöbetçi olarak çalışacaklar. Vatandaşlar bulundukları yerdeki nöbetçi eczane listesine göre hizmet alabilirler.

RESMİ TATİL GÜNLERİ 2019

1 Ocak 2019 – Salı

1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Haftasonuyla birleştirmek isterseniz 31 Aralık Pazartesi günü izin kullanarak dört günlük bir tatil yapabilirsiniz. Yılbaşını farklı bir şehirde eğlenerek ya da dinlenerek geçirmek isterseniz yılbaşı otelleri arasından tercih yapabilirsiniz.

23 Nisan 2019 – Salı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2019 yılında Salı günü kutlanacak. Yine haftasonu tatiliyle birleştirmek isteyenlerin pazartesi günü izin kullanması gerekecek. 23 Nisanı günübirlik turlarla değerlendirebilirsiniz.

1 Mayıs 2019 – Çarşamba

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü bu sene çarşamba gününe denk geliyor. Haftanın tam ortasında resmi tatil olmasını avantaja çevirerek perşembe ve cuma günlerinde izin alabilir, haftasonu tatiliyle birleştirerek 5 günlük dolu dolu bir tatil planı yapabilirsiniz.

19 Mayıs 2019 – Pazar

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu sene pazar gününe denk geliyor. Haftasonu tatili yapabileceğiniz gibi kutlamalara katılarak dolu dizgin bir bayram geçirebilirsiniz.

2019 Ramazan Bayramı

2019 Ramazan Bayramı bu sene 3 Haziran Salı günü arefe günü başlıyor. 4 Haziran Çarşamba Ramazan Bayramının birinci günü, 6 Haziran Cuma ise Ramazan Bayramının son günü olarak takvimlerde işaretleniyor. Ancak yapılan açıklama ile Ramazan Bayramı tatili 9 gün olarak uzatıldı.

15 Temmuz 2019 – Pazartesi

15 Temmuz Şehit ve Gazileri Anma Günü, 2019'da Pazartesi gününe denk geliyor. Haftasonu tatilinin ardından gelen günde anma programlarına katılabilir, tatil programı yapabilirsiniz.

2019 Kurban Bayramı

2019 Kurban Bayramı 10 Ağustos Cumartesi arefeyle başlıyor. 11 Ağustos Pazar günü ise Kurban Bayramının birinci günü olarak belirleniyor. Dört gün süren dini bayram 14 Ağustos Çarşamba akşamı sona eriyor. 5 günlük bayram tatili boyunca Kurban Bayramı turlarına katılabilirsiniz.

30 Ağustos 2019 – Cuma

30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında Cuma gününe denk geliyor. İsterseniz Zafer Bayramı kutlamalarına katılabilir ya da 3 günlük tatil fırsatını değerlendirebilirsiniz.

29 Ekim 2019 – Salı

29 Ekim 2019'da cumhuriyetin ilanının 96. yılını kutlayacağız. Salı gününe denk gelen bu günde kutlamalara katılabilir ya da pazartesi günü için izin alarak 4 günlük bir sonbahar tatili planı yapabilirsiniz. 29 Ekim otelleri arasından rezervasyon yaparak konsept otellerde tatil yapma imkanını elde edebilirsiniz.