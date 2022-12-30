PTT bugün çalışıyor mu? PTT yarım gün tatil mi? Bilindiği üzere yılbaşı resmi tatil olduğu için 1 Ocak'ta PTT kapalı oluyor. Bu yıl 1 Ocak Pazar gününe geldiği için PTT her hafta olduğu gibi 1 Ocak'ta da tail olacak.