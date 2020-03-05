PTT'den 'yardımcı köpekler' konulu anma pulu

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PTT AŞ Değerli Kağıtlar Daire Başkanı Mehmet Orhon, 'Yardımcı Köpekler' konulu anma pulunun tanıtım toplantısında, bayrak ve milli marş gibi pulların bağımsızlık sembollerinden biri olarak kabul edildiğini söyledi.

Pul basma yetkisinin PTT'de bulunduğunu anımsatan Orhon, kültürel tanıtım materyali olan pulların, koleksiyonerler sayesinde nesilden nesle aktarıldığını ifade etti.

Orhon, rehber köpeklerin insanların en yakın dostu olduğuna ve yaşamlarını kolaylaştırdığına dikkati çekerek, bu hayvanlara pullarında yer vermekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Bugün tedavüle sunulan ilk gün zarfında Braille alfabesinin de kullanıldığına işaret eden Orhon, böylece farkındalığı artırmayı amaçladıklarını bildirdi.

DEPREM VE ÇIĞDA İMDADA YETİŞTİLER

AFAD Başkanlığı Ankara Birlik Müdürü Kartal Muhçı, arama köpeklerinin depremlerden arazide kaybolmalara kadar her alanda kullanıldığını belirterek, köpeklerin enkaz altı cihazlarla dahi işaret alınamadığı durumlarda yol gösterici olduklarını anlattı.

Elazığ depreminde enkaz altından en son çıkarılan yaralının arama köpekleri sayesinde kurtarıldığını dile getiren Muhçı, enkaz altında kişilerin baygın olup olmaması durumuna ve bulundukları pozisyona bağlı olarak bazen elektronik cihazlarla bilgi alamadıklarını, bu tür durumlarda arama köpeklerini kullandıklarını söyledi.

Muhçı, Elazığ depreminin yanı sıra Van'daki çığ olayında da arama köpekleri sayesinde 6 kişiyi kurtardıklarını belirterek, merkezlerinde 5 arama kurtarma köpeği bulunduğunu ve bunlara değişik senaryolara göre sürekli eğitim verildiğini anlattı.

PULLAR SATIŞA SUNULDU

Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Tuncer de anma pulunun kendileri için önemli olduğunu ifade etti. Etkinlikte kendilerini anlatma fırsatı bulduklarını dile getiren Tuncer, binlerce başvuru içinden anma pulu basılması konusunda kendilerinin seçilmesinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

PTT AŞ tarafından hazırlanan 'Yardımcı Köpekler' konulu anma pulları, 3 seri halinde her biri 2,40 lira, söz konusu pula ait ilk gün zarfı ise 9,50 lira bedelle satışa sunuldu. Bugün ayrıca PTT Pul Müzesi'nde 'Yardımcı Köpekler 04.03.2020 ANKARA' ibareli ilk gün damgası kullandırılıyor.