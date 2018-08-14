Hizmetlerde aksama yaşanmaması için tedbirler alınıyor



Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İstanbul 3. havalimanının ilk etabının hizmete alınması için tarih yaklaşırken çalışmalar da hızla devam ediyor. Açılış ile birlikte hizmetlerde bir aksamanın yaşanmaması için Posta ve Telgraf Teşkilatı ( PTT) da gerekli tedbirleri almaya çalışıyor. PTT bu amaçla yeni havalimanına kargo binası yapmak için "ivedi" ihale açtı ve sonuçlandırdı. "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" durumlarında uygulanan "Pazarlık Usulü" ile yapılan ihaleyi Ankara merkezli Arıkan İnşaat Taahhüt Tic. ve San. A.Ş. üstlendi. PTT kargo binasının yapımını 57 milyon 590 bin TL'ye üstlenen Arıkan İnşaat'ın, ihale sözleşmesine göre inşaatı 19 Kasım 2018 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.



Yetkililer, İstanbul 3. Havalimanı'nın ilk etabının 29 Ekim'de açılacağını ve Atatürk Havalimanı'nın da 30-31 Ekim 2018 tarihinde taşınacağını açıklamıştı.



KARGO ŞEHRİ 200 BİN METREKARE



İstanbul Yeni Havalimanı, geçen yıl 6 kargo şirketi ile yer tahsisi sözleşmesi imzalamıştı. Sözleşme imzalayan PTT, MNG, Çelebi Hava Servisi, HAVAŞ, Sistem Lojistik ve Bilin Lojistik, havalimanında binalarını yapacak. Yeni havalimanında kargo firmaları aynı anda 35 uçağa yükleme ve boşaltma yapabilecek. Sözleşme imzalayan kargo firmaları yaklaşık 200 bin metrekarelik bir alanda faaliyet yürütecek.

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